Власти Самары планируют ограничить парковку электросамокатов

Власти Самары рассматривают идею ограничить движение электросамокатов в определенных районах города. По словам начальника Управления ГИБДД Самарской области полковника полиции Юрия Некрасова, это поможет избежать беспорядков на дорогах и обеспечит безопасность граждан, сообщает СОВА.
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