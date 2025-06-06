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Ignio.com Лев. Еженедельный гороскоп семья-любовь за 9 - 15 июня

Ваша любовь переживает период обновления, что-то безвозвратно уходит, уступая место новому. Попробуйте просто подарить свою заботу и внимание любимому человеку, не требуя взамен ни подвигов, ни дорогих подарков.

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