Новости СВО: Армия РФ «сшивает» Добропольский плацдарм

Юрий Ильинов

Справедливость восстановлена: участников КТО приравняли к бойцам СВО Участники контртеррористических операций в приграничных регионах получили статус, открывающий доступ к тем же мерам поддержки, что действуют для участников специальной военной операции. Одновременно расширены жилищные гарантии, образовательные льготы и социальная помощь семьям погибших сотрудников силовых структур и добровольцев. Государственная Дума приняла сразу два законопроекта, расширяющих систему социальной поддержки российских силовиков, добровольцев и членов их семей. Участники КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях теперь приравнены к участникам специальной военной операции. Участники КТО смогут пользоваться всеми основными льготами и государственными гарантиями. Речь идёт о социальных выплатах, кредитных послаблениях, образовательных преимуществах и других мерах государственной поддержки. Теперь участникам КТО доступны: отсрочка исполнения кредитных обязательств; квоты при поступлении в высшие учебные заведения; другие меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством для участников СВО. Для семей участников КТО расширили жилищную поддержку. Одной из наиболее значимых новаций стала единая социальная выплата, предназначенная для приобретения либо строительства собственного жилья. Получить жилищную поддержку смогут две категории граждан. Первая категория включает сотрудников МВД и Росгвардии, воспитывающих детей-инвалидов с детства и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вторая категория распространяется на семьи сотрудников правоохранительных органов, погибших как во время специальной военной операции, так и на территории Курской области вследствие действий противника. Дети погибших получили дополнительные льготы Новый закон значительно расширяет права детей погибших военнослужащих, добровольцев и сотрудников силовых ведомств: МВД; ФСИН; ФССП; Государственной противопожарной службы; Федеральной таможенной службы. Для них вводится право на внеочередное зачисление: в детские сады; общеобразовательные школы; летние оздоровительные лагеря. Родственникам оплатят дорогу к раненым Ещё одной важной нормой закона стало расширение транспортных гарантий для родственников тяжелораненых военнослужащих и сотрудников. Теперь сразу два члена семьи смогут бесплатно добраться к месту лечения участника КТО и вернуться обратно. Ранее аналогичная мера действовала только для отдельных категорий военнослужащих, росгвардейцев и добровольцев. семьи раненых бойцов СВО получат льготы,