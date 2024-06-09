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Конкурс социальной рекламы ´Семья для ребенка´.

Конкурс социальной рекламы ´Семья для ребенка´.

Национальным центром усыновления Министерства образования Республики Беларусь совместно с Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, МОО ´SOS-деревни´ с целью популяризации семейных форм устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, привлечения  .

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