Конкурс социальной рекламы ´Семья для ребенка´.

Национальным центром усыновления Министерства образования Республики Беларусь совместно с Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, МОО ´SOS-деревни´ с целью популяризации семейных форм устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, привлечения .