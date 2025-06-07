Адвокаты бизнесмена Павла Врублевского обратились в комитет по правам человека ООН из-за пятимесячной паузы в вынесении приговора<strong>Хамовнический суд без объяснения причин уже пять месяцев не может вынести приговор по делу основателя платежной системы Chrono Рay Павла Врублевского.