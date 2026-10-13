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Циклон опустит температуру в Петербурге 13 октября до +6 градусов

Циклон опустит температуру в Петербурге 13 октября до +6 градусов

Жители Санкт-Петербурга проведут очередной день в сопровождении облаков и дождей. На фоне циклона столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов.

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