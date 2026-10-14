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«Лос-Анджелес» впервые с 1997 года остался без побед в первых 5 матчах на старте сезона. Команда Лавиолетта идет на 31-м месте в НХЛ

«Лос-Анджелес» проиграл « Эдмонтону » (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ .  У команды под руководством Питера Лавиолетта нет побед в первых 5 играх в сезоне (при 3 поражениях в основное время).

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