Вучич в Праге: «Сербия — на пути к ЕС, она не «троянский конь» России в Европе»

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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лина любимцева
Россия глупая. Потому, что стоит на давно отжившем себя принципе: &quot;Все должно быть добровольно, никакого принуждения&quot;...А СМОТРИТЕ, КАК ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ ПРИНУЖДЕНИЕ!!  США в 1945 году захватили Западную Европу. но так оттуда и не ушли!! Не как Россия смылась с Восточной Европы... И США принуждают Европу (теперь и Восточную) делать все, ЧТО ВЫГОДНО ИМ!! Причем, постоянно и зорко работают с принуждением, а не от случая к случаю. Не расслабляются... ТО ЖЕ САМОЕ БУДЕТ И С АЗИЕЙ!! США  уже взялось за Азию...  И на фоне всего этого - МЫ НИКУДА НЕ ВМЕШИВАЕМСЯ?!!!...  И как назвать это поведение?!!
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лл
лина любимцева
Не барабан на шею- А ВЕРЕВКА!!
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Ай да Вучич, ай да сукин сын.
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