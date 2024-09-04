Политнавигатор Prag, 31. avgusta 2024 - Panel "Pridruivanje Zapadnog Balkana EU" koji je organizovan u okviru Globalnog bezbednosnog foruma "GLOBSEC 2024" u Pragu.
Вучич в Праге: «Сербия — на пути к ЕС, она не «троянский конь» России в Европе»
Комментарии
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лина любимцева
Россия глупая. Потому, что стоит на давно отжившем себя принципе: "Все должно быть добровольно, никакого принуждения"...А СМОТРИТЕ, КАК ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЕТ ПРИНУЖДЕНИЕ!! США в 1945 году захватили Западную Европу. но так оттуда и не ушли!! Не как Россия смылась с Восточной Европы... И США принуждают Европу (теперь и Восточную) делать все, ЧТО ВЫГОДНО ИМ!! Причем, постоянно и зорко работают с принуждением, а не от случая к случаю. Не расслабляются... ТО ЖЕ САМОЕ БУДЕТ И С АЗИЕЙ!! США уже взялось за Азию... И на фоне всего этого - МЫ НИКУДА НЕ ВМЕШИВАЕМСЯ?!!!... И как назвать это поведение?!!
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11 час.
лл
лина любимцева
Не барабан на шею- А ВЕРЕВКА!!
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11 час.
Лев Сивохин
Ай да Вучич, ай да сукин сын.
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11 час.
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