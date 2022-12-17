Запах Нового года: 5 простых блюд с мандаринами, которые сможет приготовить даже тот, кто ни разу не стоял у плиты!

Новый год у всех ассоциируется с оливье и мандаринами. И если оливье — уже готовое блюдо, то мандарины — ключевой ингредиент, из которого можно приготовить несколько интересных десертов, салатов и коктейлей и удивить гостей! Unsplash Делитесь в комментариях своими любимыми рецептами блюд, которые вы готовите на Новый год! Мандариновый пудинг без выпечки Ингредиенты: 3 упаковки песочного печенья 1,5 литра молока 3 упаковки смеси для ванильного пудинга быстрого приготовления 2 упаковки сливочного масла 1 пакетик сахарной пудры 5 мандаринов 100 г Шоколада 20 г растительного масла Выложите на дно формы для выпечки печенье в один слой.