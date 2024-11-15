Призраки прошлого: в Литве продолжают бороться с коммунизмом

В Литве по результатам состоявшихся в октябре выборов сменился парламент. Прежний его созыв перед уходом дважды попытался принять закон, объявляющий Коммунистическую партию Литовской ССР преступной организацией.
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