Российские военные нанесли удар по сухогрузу, перевозившему грузы военного и двойного назначения для Вооруженных сил Украины, в 50 км юго-западнее порта Одессы.
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