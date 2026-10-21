Федеральная нотариальная палата раскрыла возможности брачного договора для семейных пар. Узнайте, как закрепить доли в квартире, распределить финансовую ответственность, предусмотреть содержание супруга и избежать ошибок при оформлении документа у нотариуса.
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