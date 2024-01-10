Telegram наступает на пятки «ВКонтакте». По крайней мере по размеру аудитории

Аудитория пользователей мессенджера Telegram в России за два года выросла более чем на 30 миллионов человек и ощутимо прибавила в платных подписчикахКак сообщает РБК со ссылкой на данные компании Mediascope, в октябре 2023 года число пользователей Telegram составило 82,3 миллиона человек против 50,8 млн в октябре 2021 года.