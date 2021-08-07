Возлюбить Украину, всё простить и накормить

Обращение к адептам секты "Россия должна воссоединиться с Украиной". Вы паны укрофилы какую Украину предлагаете нам возлюбить, накормить, обогреть и приголубить? Вот эту? Или эту? А может быть вот эту? Нет? А тогда какую? Может быть вот такую? Погрязшую в огромных, неоплатных долгах рассчитаться с которыми Украина никогда не сможет? Вы предлагаете нам "возлюбить Украину", очистить её от нацистской скверны, принять её в состав России? А за чей счёт, позвольте мне у вас поинтересоваться? Опять за счёт народа России? А не слишком ли жирный кусок хотите откусить? Никогда Россия больше не будет кормить ни Украину, ни Прибалтику, ни другие бывшие республики СССР.