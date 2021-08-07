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Возлюбить Украину, всё простить и накормить

Возлюбить Украину, всё простить и накормить

Обращение к адептам секты "Россия должна воссоединиться с Украиной". Вы паны укрофилы какую Украину предлагаете нам возлюбить, накормить, обогреть и приголубить? Вот эту? Или эту? А может быть вот эту? Нет? А тогда какую? Может быть вот такую? Погрязшую в огромных, неоплатных долгах рассчитаться с которыми Украина никогда не сможет? Вы предлагаете нам "возлюбить Украину", очистить её от нацистской скверны, принять её в состав России? А за чей счёт, позвольте мне у вас поинтересоваться? Опять за счёт народа России? А не слишком ли жирный кусок хотите откусить? Никогда Россия больше не будет кормить ни Украину, ни Прибалтику, ни другие бывшие республики СССР.

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Михаил Абросимов
Пускай в европу идут. Ну их нахер..
карюкалов вячеслав
Хотят, как в кино.
Юрий Николаев
Юго-Восток украины исконно РУССКИЕ земли! Этот Народ и земля НАШИ Русские! А остальная украина пускай сама живёт как ей хочется, они нам НАХРЕН не упёрлись!!!
Сергей Новосельцев
То, что юго-восток исконно русские земли, это да. Но и вся остальная территория Украины это тоже русские земли. Но вот народу живущей на ней навязали идею исключительности. Эта идея, как брага во фляге, долго бродила в их головахи, и вызрела в то, что мы видим. Не надо эту брагу выливать, просто крышку этой фляги необходимо оставить открытой, пена уйдет, брага выдохнется запах выветрится. Только крышку фляги ни в коем случае не надо закрывать, никогда.
хохлошумер
Я что делать с чуреками которые все заполонили?
Юлия
Без бабла и дармовых наркотиков они первые достанут пионерский галстук и георгиевскую ленточку.
Леонид Попивняк
.......ЩЩЩаССС......))))....пускай хлебают ЕСовское счастье полной ложкой.....без нас......
Константин Заика
Мой отец украинец, а мама русская, у меня много родственников и в России, и на Украине. Вы предлагаете мне начать ненавидеть кого-то из них? Украинцы это не отдельная нация, это часть русского народа. И не надо путать обычных людей с преступниками-бандеровцами.
Сергей Лепехов
На Донбассе обычные люди восстали против упомянутых преступников, не побоявшись войны и жертв - а остальные? "Моя хата с краю..."? И как к таким относиться после этого?..
Константин Заика
А как у нас после референдума за сохранение СССР развалили страну? Кто вышел протестовать против этого? Я ненавижу всех этих нацистов, которые сейчас управляют Украиной, но обычных людей ненавидеть не собираюсь, а на фотографиях в статье именно нацисты.
Валерий Федосеев
Никакой любви дегенератам - шароварникам. Хватит содержать халявщиков - самостийников. Пусть продолжают барахтаться в свинском навозе. Тщательно проверить всех зарабитчан на предмет русофобии и участии агрессии на Донбассе.

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