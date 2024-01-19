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Закон и Порядок

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19 ЯНВАРЯ 2024: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, БОГОЯВЛЕНИЕ

19 ЯНВАРЯ 2024: КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, БОГОЯВЛЕНИЕ

Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

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