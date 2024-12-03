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МакSим подробно рассказала о своей алкогольной зависимости: “На мне перепробовали всевозможные варианты кодировок, вшиваний”

МакSим подробно рассказала о своей алкогольной зависимости: “На мне перепробовали всевозможные варианты кодировок, вшиваний”

Последние годы стали настоящим испытанием для певицы МакSим, известной как Марина Абросимова. В 2021 году артистка попала в тяжелую ситуацию, когда пневмония довела ее до реанимации, где она более месяца провела в коме под аппаратом ИВЛ.

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