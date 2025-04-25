У Капризова – второй дубль подряд! «Миннесота» идет на сенсацию

«Вегас» уже уступает в серии – 1-2. [-->Регулярку-2024/25 в целом сложно назвать удачной для Кирилла Капризова: забивал, отдавал, шел в лидерах по очкам и голам, претендовал на «Харт», а потом – бац – вторая смена травмы, которые просто сломали все планы на ближайшие месяцы.