В Забайкальском крае полицейскими выявлены факты превышения должностных полномочий и получения взятки бывшим руководителем администрации городского поселения

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю и районного отдела полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены должностные и коррупционные противоправные деяния, предположительно совершенные бывшим заместителем главы администрации одного из городских поселений Забайкальского края.
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