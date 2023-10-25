В Забайкальском крае полицейскими выявлены факты превышения должностных полномочий и получения взятки бывшим руководителем администрации городского поселения

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю и районного отдела полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлены должностные и коррупционные противоправные деяния, предположительно совершенные бывшим заместителем главы администрации одного из городских поселений Забайкальского края.