Полянский назвал заседание СБ ООН по ОБСЕ «экзистенциальной тоской»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал последнее заседание Совета Безопасности (СБ) ООН «экзистенциальной тоской» и отметил, что в организации больше не хотят слушать про «плохую Россию».
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