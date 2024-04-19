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Полянский назвал заседание СБ ООН по ОБСЕ «экзистенциальной тоской»

Полянский назвал заседание СБ ООН по ОБСЕ «экзистенциальной тоской»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал последнее заседание Совета Безопасности (СБ) ООН «экзистенциальной тоской» и отметил, что в организации больше не хотят слушать про «плохую Россию».

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