Гражданин Белоруссии Саченок повадился на Новгородчину за антиквариатом

Солецкий районный суд признал 54-летнего Георгия Саченка виновным в девяти кражах с незаконным проникновением в жилище, четыре из которых совершены с причинением значительного ущерба, а также в незаконном приобретении государственных наград СССР.
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