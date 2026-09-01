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В России ответили на отказ Пашиняна от русского языка на саммите ШОС

В России ответили на отказ Пашиняна от русского языка на саммите ШОС

Решение премьера Армении Никола Пашиняна выступать на саммите ШОС на армянском языке можно расценивать как демонстративный отказ от употребления русского языка.

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