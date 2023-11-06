Санкт-Петербург вошел в топ направлений на Новый год

В настоящее время наиболее популярными направлениями для новогодних туров 2024 года у туроператоров являются курорты Краснодарского края, в частности приморский кластер Сочи, которые составляют около 35% продаж.
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