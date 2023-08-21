smi.today

4 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Все только о подготовке летчиков говорят, а технический состав для обслуживания самолетов что, не надо готовить? К ка...Пентагон: Киеву н...
  • Ed Red
    Это скорее самоуспокоение, чем реальный анализБез западных пило...
  • Антон Нестеров
    не подешевеет к сожалению, Хазин ошибаетсяДоллар скоро поде...

«СберАвто»: исследование показало, на сколько подорожали автомобили в России в 2023 году

«СберАвто»: исследование показало, на сколько подорожали автомобили в России в 2023 году

За первые 6 месяцев 2023 года средний чек на автомобили поднялся до отметки в 1,9 млн рублей. Согласно данным, опубликованным по итогам совместного исследования «СберАвто» и «Чек Индекс», стоимость за отчетный период выросла на 12 процентов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх