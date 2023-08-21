«СберАвто»: исследование показало, на сколько подорожали автомобили в России в 2023 году

За первые 6 месяцев 2023 года средний чек на автомобили поднялся до отметки в 1,9 млн рублей. Согласно данным, опубликованным по итогам совместного исследования «СберАвто» и «Чек Индекс», стоимость за отчетный период выросла на 12 процентов.