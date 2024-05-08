“Там, где наиболее жарко” – Зеленский назвал шесть направлений, где идут самые тяжёлые бои

Самые “жаркие” бои идут на шести направлениях зоны спецоперации, среди них Покровское и Кураховское.Президент Украины Владимир Зеленский в своём Телеграм-канале озвучил самые горячие участки зоны спецоперации.
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