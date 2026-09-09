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Новости Брянска

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Утром в Брянске мощный взрыв прогремел до объявления ракетной опасности

Утром в Брянске мощный взрыв прогремел до объявления ракетной опасности

Сегодня утром, 9 сентября, жители Брянска сообщили о мощном грохоте, напоминающем по звуку взрыв. Что конкретно стало его причиной пока не ясно.

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