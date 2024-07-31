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Парламентская газета

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В Китае назвали экономические приоритеты на второе полугодие

В Китае назвали экономические приоритеты на второе полугодие

В ходе состоявшегося заседания политбюро ЦК Компартии Китая были подведены промежуточные итоги экономической работы в первые шесть месяцев этого года и определены первоочередные задачи на оставшиеся полгода.

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