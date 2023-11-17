Конкурс «Мама-2023» пройдет во Дворце культуры в Капотне

24 ноября в театральном зале Дворца культуры «Капотня» пройдет традиционная конкурсно-развлекательная программа «Мама года – 2023», которая проходит в преддверии прекрасного праздника – Международного дня матери.
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