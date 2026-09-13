Неизвестные пытались похитить ребенка в Ессентуках 10 сентября

В Ессентуках 10 сентября неизвестные пытались похитить ребёнка при матери. Мальчик последовал за незнакомцем, когда один из детей предупредил маму.
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