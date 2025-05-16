Кристиан Браун обновил личный рекорд результативности в плей-офф в 6-й игре с «Тандер»

За 39 минут на паркете Браун реализовал 8 из 14 бросков с игры, 3 из 6 из-за дуги и 4 из 4 с линии. 24-летний защитник также добавил 11 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот и помог «Денверу» победить – 119:107.