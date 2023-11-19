Военный ВСУ заявил о вере командиров в бегство российских бойцов от вида Leopard

Forbes: командиры ВСУ ждали от Российской армии бегства при виде танков Leopard СюжетКонтрнаступление ВСУ Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель» Масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) основывалось на надежде, что российские войска при появлении западной бронетехники испугаются и разбегутся.