Военный ВСУ заявил о вере командиров в бегство российских бойцов от вида Leopard

Forbes: командиры ВСУ ждали от Российской армии бегства при виде танков Leopard СюжетКонтрнаступление ВСУ Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель» Масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) основывалось на надежде, что российские войска при появлении западной бронетехники испугаются и разбегутся.
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