Житель Горловки подкладывал мины под машины российских военных

В Горловке задержали мирного жителя, который устраивал теракты по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по ДНР.
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