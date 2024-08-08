Раненого военкора Евгения Поддубного направляют в Москву

Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в телеграм-канале «Вести».
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