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Раненого военкора Евгения Поддубного направляют в Москву

Раненого военкора Евгения Поддубного направляют в Москву

Получившего ранение в Курской области военного корреспондента Евгения Поддубного направят в московскую клинику, сообщается в телеграм-канале «Вести».

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