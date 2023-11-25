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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 35 очками против 32 у Куинна Хьюза. Пастрняк и Миллер набрали по 30

Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ с 35 очками против 32 у Куинна Хьюза. Пастрняк и Миллер набрали по 30

Форвард «Тампы» сегодня набрал 6 (2+4) баллов в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (8:2).  Предыдущий лидер гонки – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз – сделал результативную передачу в матче с «Сиэтлом» (5:1).

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