Зеленский заявил об ударе по Москве новейшей украинской ракетой FP-7 Pelican

Украина применила для удара по Москве новейшую ракету «Пеликан» собственной разработки. Об этом заявил Зеленский, комментируя сегодняшнюю попытку атаковать российскую столицу.
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