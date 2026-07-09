Новости Росатома: Лихачев оценил новую лабораторию в Железногорске

В Железногорске стартовала работа передовой лаборатории дозиметрии внутреннего облучения. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетил объект в рамках визита на производственные площадки ФГУП «ГХК».
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