Дети в карагандинском детсаду чуть не остались без питания

В органы прокуратуры обратился предприниматель из города Караганды, которому необоснованно отказали в продлении договора на оказание услуг питания в одном из дошкольных учреждений, передает «24KZ» со ссылкой на официальный telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.