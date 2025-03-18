Дети в карагандинском детсаду чуть не остались без питания

В органы прокуратуры обратился предприниматель из города Караганды, которому необоснованно отказали в продлении договора на оказание услуг питания в одном из дошкольных учреждений, передает «24KZ» со ссылкой на официальный telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
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