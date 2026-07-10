France Pushes Syria Strategic Energy Corridor Vision Despite Bombing During Macron Visit Via The Cradle French Foreign Minister Jean-Noel Barrot on Thursday said that Paris is developing "alternative routes" following a return to war between the US and Iran, singling out Syria as a primary gateway to Persian Gulf oil.
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