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France Pushes Syria Strategic Energy Corridor Vision Despite Bombing During Macron Visit

France Pushes Syria Strategic Energy Corridor Vision Despite Bombing During Macron Visit

France Pushes Syria Strategic Energy Corridor Vision Despite Bombing During Macron Visit Via The Cradle French Foreign Minister Jean-Noel Barrot on Thursday said that Paris is developing "alternative routes" following a return to war between the US and Iran, singling out Syria as a primary gateway to Persian Gulf oil.

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