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Квартира, дом, дача

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Опять потоп! Частые проблемы с сантехникой в ванной и как с ними справиться

Опять потоп! Частые проблемы с сантехникой в ванной и как с ними справиться

Протечки, засоры, капающая из крана вода – все эти неисправности необходимо своевременно устранять, чтобы избежать более серьёзных последствий, таких как затопление, повреждение отделки или проблемы с водоснабжением.

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