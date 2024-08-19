Ситуация в Курской области для противника складывается критически. Действующий украинский офицер сообщили, что Сырский был против вторжения ВСУ с самого начала из-за недостатка резервов на других направлениях и до сих пор "трубит капитуляцию".
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