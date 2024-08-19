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Сырский "трубит капитуляцию", Зеленский "отказывается от операции": Катастрофа под Курском – Как критические потери скрывают от Запада

Сырский "трубит капитуляцию", Зеленский "отказывается от операции": Катастрофа под Курском – Как критические потери скрывают от Запада

Ситуация в Курской области для противника складывается критически. Действующий украинский офицер сообщили, что Сырский был против вторжения ВСУ с самого начала из-за недостатка резервов на других направлениях и до сих пор "трубит капитуляцию".

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