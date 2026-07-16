В России продают редчайшего «японца», за которым охотятся даже на родине

Еще в 2018 году Mitsuoka удивила публику, анонсировав проект Rock Star. Концепция оказалась простой и гениальной одновременно: взять свежую Mazda MX-5 четвертого поколения (индекс ND) и «переодеть» ее в стилистику классического Chevrolet Corvette Sting Ray, который выпускали с 1963 по 1967 годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии