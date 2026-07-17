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Яссы (WTA). 1/4 финала. Путинцева встретится с Шериф, Олейникова – с Бюрель, Бадоса поборется с Удварди, Зиданшек – с Марчинко

Паула Бадоса сыграет с Панной Удварди в четвертьфинале в Яссах. Сетка турнира здесь . UniCredit Iasi Open Яссы, Румыния 13 – 19 июля 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 долларов Открытые корты, грунт 1/4 финала.

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