На Северном флоте прошла первая репетиция демонстрационного пролета авиации, задействованной в военных парадах 9 Мая

В пролете было задействовано 14 самолетов и три вертолета, которые поднялись с четырех аэродромов базирования в Мурманской и Вологодской областях.
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