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ИА Регнум

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Банда отлавливала по ночам кошек и продавала их на мясо во Вьетнаме

Банда отлавливала по ночам кошек и продавала их на мясо во Вьетнаме

Во Вьетнаме полиция задержала 12 человек по подозрению в краже и незаконной торговле кошками. Об этом 5 октября сообщила газета Viet Nam News.

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