Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Трампа и Маска помириться

Экс-кандидат на пост главы НАСА Джаред Айзекман в соцсети Х призвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа помириться Кроме того, он указал на возможность «незначительной» роли в конфликте между ними.