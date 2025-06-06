Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Трампа и Маска помириться

Экс-кандидат на пост главы НАСА Джаред Айзекман в соцсети Х призвал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа помириться Кроме того, он указал на возможность «незначительной» роли в конфликте между ними.
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