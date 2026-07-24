Forget Beef. This Protein Is Way Cheaper Building on Bank of America's latest note, which cited Oklahoma State University agricultural economist Derrell Peel's warning that the US cattle cycle is unlikely to improve anytime soon, beef prices are poised to remain elevated through at least next year.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии