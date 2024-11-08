Орбан заявил о сомнениях в ЕС насчет дальнейшего финансирования военной помощи Украины

В Евросоюзе имеются сомнения насчет кредита на $50 млрд Украине и дальнейшего финансирования военной помощи Киеву после победы Дональда Трампа на выборах президента США, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.
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