«СКА-Хабаровск» проведёт матч Кубка России против «Динамо» в Петербурге

Свой стадион клуба не сможет принять игру по техническим причинам. Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Михаил Гусев сообщил, что кубковая встреча против «Динамо» пройдёт на стадионе «Кировец» в Петербурге.
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