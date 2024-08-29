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Громко рухнул Покровский фронт, острова на Херсонском почти все под ВС РФ: последние новости

Громко рухнул Покровский фронт, острова на Херсонском почти все под ВС РФ: последние новости

Покровское направление – российская армия продолжает наступать достаточно быстрыми темпами. Киевские информационные ресурсы поднимают истерики по поводу фактического обрушения обороны ВСУ на широком фронте.

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