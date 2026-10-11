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Тульские новости

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Губернатор Дмитрий Миляев отменил угрозу БПЛА в регионе

Губернатор Дмитрий Миляев отменил угрозу БПЛА в регионе

Угроза беспилотников устранена, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет.Губернатор Дмитрий Миляев сообщил об отмене опасности БПЛА.

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