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Шесть ударов украинских дронов по брянскому заводу: повреждены цеха

Шесть ударов украинских дронов по брянскому заводу: повреждены цеха

На заводе микроэлектроники в Брянске зафиксированы шесть ударов беспилотников. Несмотря на отсутствие пострадавших, повреждены производственные помещения, временно приостановлена работа.

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